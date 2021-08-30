Графический дизайнер (логотип, фирменный стиль, полиграфия, презентации)
Приветствую Вас в своем профиле, меня зовут Ксения и я буду рада помочь Вам в сфере графического дизайна.
Дипломы:
- Школа дизайна и компьютерной графики, курс "Графический дизайн".
- Школа Ксении Евстигнеевой, курс "Ого, ЛОГО!"
❔Какие задачи я могу помочь решить:
- Разработка фирменного стиля.
- Логотип
Он должен быть запоминающимся, простым и универсальным.
- Полиграфия
- Презентация и цифровые макеты
Презентация товара, карточки продукта для маркетплейса (вайлбериз, озон), макеты для сториз и т.д.
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