Графический дизайнер (логотип, фирменный стиль, полиграфия, презентации)

Приветствую Вас в своем профиле, меня зовут Ксения и я буду рада помочь Вам в сфере графического дизайна.

Дипломы:

Школа дизайна и компьютерной графики, курс "Графический дизайн".

Школа Ксении Евстигнеевой, курс "Ого, ЛОГО!"

Разрабатываю дизайн в

❔Какие задачи я могу помочь решить:

Разработка фирменного стиля.

Эффективный брендинг позволяет создать репутацию, выделить на фоне конкурентов и привлечь новых клиентов. Все это напрямую влияет на прибыль вашего бренда.

Логотип

Это главный визуальный компонент в восприятии любой компании. Именно с него и начинается фирменный стиль.

Он должен быть запоминающимся, простым и универсальным.

Полиграфия

Прайс-лист, меню, визитки, сертификаты, флаеры, открытки, приглашения, наклейки, карты лояльности и т.д.

Презентация и цифровые макеты

Необходимы точно также, как и печатная полиграфия.

Презентация товара, карточки продукта для маркетплейса (вайлбериз, озон), макеты для сториз и т.д.