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Ксения dsgn_ksu

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер (логотип, фирменный стиль, полиграфия, презентации)

Приветствую Вас в своем профиле, меня зовут Ксения и я буду рада помочь Вам в сфере графического дизайна.

Дипломы:

  • Школа дизайна и компьютерной графики, курс "Графический дизайн".
  • Школа Ксении Евстигнеевой, курс "Ого, ЛОГО!"
Разрабатываю дизайн в лаконичном стиле.

❔Какие задачи я могу помочь решить:

  • Разработка фирменного стиля.
Эффективный брендинг позволяет создать репутацию, выделить на фоне конкурентов и привлечь новых клиентов. Все это напрямую влияет на прибыль вашего бренда.

  • Логотип
Это главный визуальный компонент в восприятии любой компании. Именно с него и начинается фирменный стиль.

Он должен быть запоминающимся, простым и универсальным.

  • Полиграфия
Прайс-лист, меню, визитки, сертификаты, флаеры, открытки, приглашения, наклейки, карты лояльности и т.д.

  • Презентация и цифровые макеты
Необходимы точно также, как и печатная полиграфия.

Презентация товара, карточки продукта для маркетплейса (вайлбериз, озон), макеты для сториз и т.д.