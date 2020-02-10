Я здесь, чтобы помочь Вам

Добрый день, я начинающий фрилансер.

Я хотела бы рассказать немного о себе.

Меня зовут Шубина Дарья, мне 23 года.

Два года я проработала в розничных системах и поняла, что хочу работать удаленно.

Сейчас я работаю для себя, чтобы набраться опыта в IT сфере, так как я начинающий программист.

И опыт для меня очень важен. Так же я с помощью данной платформы хочу заработать денег для обучения, чтобы я смогла начать работать в этой сфере.

Я так же изучаю SMM. Мне как молодому специалисту, данная сфера деятельности очень нравиться и я готова и хочу в ней развиваться.

Поэтому все день, которые я здесь зарабатываю, они уходят на саморазвития меня. И для меня это важно!

Если у вас остались ко мне какие-либо вопросы - пишите, я на них обязательно отвечу.