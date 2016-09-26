HTML5, CSS3, Jquery, Photoshop.
О себе:
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- Аккуратен, коммуникабелен.
- Трудолюбив и отзывчив.
- Опытный пользователь ПК.
Возможности:
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- HTML5, CSS3, Jquery, PHP;
- Sass;
- Bootstrap;
- Реализация PerfectPixel;
- Стандарты W3C;
- Валидность;
- Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код;
- Спрайты;
- Адаптивная верстка;
- Кроссбраузерность (IE 9+, FF, Opera, Safari, Chrome);
- Соблюдение всех сроков;
- Адекватная стоимость услуг;
- Постоянный и стабильный онлайн, суппорт клиентов;
Оплата:
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- WebMoney (WMZ, WMR);
- Privat24;
- Яндекс.Деньги;
- QIWI;
Контакты:
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- По скайпу : dslifeim;
- По почте: [email protected];