dslifeim

Александр Завьялов dslifeim

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

HTML5, CSS3, Jquery, Photoshop.

О себе:

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  • Аккуратен, коммуникабелен.
  • Трудолюбив и отзывчив.
  • Опытный пользователь ПК.
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Возможности:

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  • HTML5, CSS3, Jquery, PHP;
  • Sass;
  • Bootstrap;
  • Реализация PerfectPixel;
  • Стандарты W3C;
  • Валидность;
  • Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код;
  • Спрайты;
  • Адаптивная верстка;
  • Кроссбраузерность (IE 9+, FF, Opera, Safari, Chrome);
  • Соблюдение всех сроков;
  • Адекватная стоимость услуг;
  • Постоянный и стабильный онлайн, суппорт клиентов;
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Оплата:

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  • WebMoney (WMZ, WMR);
  • Privat24;
  • Яндекс.Деньги;
  • QIWI;
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Контакты:

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