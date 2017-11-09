dslpp056193

Full-stack веб-разработчик

Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, лендингов, интернет-магазинов и прочих интернет-сервисов уже больше 6 лет.

Помогаю в разработке продающих сайтов с высокой конверсией.

Информация для профессионалов:

Я занимаюсь как frontend-ом, так и backend-ом.

Имею хороший опыт в разработке на AngularJS и Yii2.

Технологии и языки программирования, которые я знаю:

JavaScript (ES5-ES7), HTML (5-5.1), CSS (3+), NodeJS, TypeScript, PHP (5.6-7.1)

Фреймворки, которые я хорошо знаю:

AngularJS, VueJS, Yii2

CMS с которыми я работал:

1C-Bitrix, Wordpress, Monstra

Инструменты, которые я использую при разработке:

Webpack, Gulp, PostCSS, Sass, Git, NPM, Composer