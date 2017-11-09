dslpp056193

Full-stack веб-разработчик
Я занимаюсь разработкой веб-сайтов, лендингов, интернет-магазинов и прочих интернет-сервисов уже больше 6 лет.
Помогаю в разработке продающих сайтов с высокой конверсией.
Информация для профессионалов:
Я занимаюсь как frontend-ом, так и backend-ом.
Имею хороший опыт в разработке на AngularJS и Yii2.
Технологии и языки программирования, которые я знаю:
JavaScript (ES5-ES7), HTML (5-5.1), CSS (3+), NodeJS, TypeScript, PHP (5.6-7.1)
Фреймворки, которые я хорошо знаю:
AngularJS, VueJS, Yii2
CMS с которыми я работал:
1C-Bitrix, Wordpress, Monstra
Инструменты, которые я использую при разработке:
Webpack, Gulp, PostCSS, Sass, Git, NPM, Composer
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