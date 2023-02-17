Администратор и технический специалист онлайн-школы

Я являюсь администратором и техническим специалистом онлайн-школ. В данный момент нахожусь в поиске получения профессионального опыта и технических навыков.



Хорошее владение ПК позволяет мне отвечать за обеспечение работы платформ и управление процессами обучения, организовывать рабочие процессы и предоставлять доступ к ресурсам.

Как специалист онлайн-сферы владею следующими навыками для работы: администрирование на Getcourse, создание рассылок в сервисе GetResponce, автоворонки продаж, настройка чат-ботов, создание одностраничных лендингов (платформа Tilda), работа с облачными хранилищами Google-документы, Интеллект-карты, MS Office.



Могу предложить свою помощь: разовые задачи и поддержку на постоянной основе. Дайте знать, если вам интересно мое предложение, я вышлю детали.



Диана Смоловская,

администратор и технических специалист онлайн-проектов



http://dsmolovskaya.tilda.ws/diana_smolovskaya