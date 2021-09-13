dsol-interiors

Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений

Мы команда опытных специалистов, которые ведут проект от первого чертежа, до последнего кирпичика. Мы не только знаем своё дело, но и умеем адаптировать дизайн под видение клиента.

За демократичную цену Вы получите максимально качественный, продуманный, современный дизайн интерьера, разработанный индивидуально под Ваш объект! Будь то квартира, дом, офис или ресторан.

Мы четко следуем плану и графику. Все этапы: создание проекта, дизайн-квартиры и ремонт проводятся по согласованному алгоритму, выверенному годами!

За 8 лет нами реализовано 60 дизайн-проектов. Ваши пожелания + наш профессионализм = пространство, в котором Вам будет уютно работать и приятно отдыхать.