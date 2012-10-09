dstar

Дмитрий Старченко dstar

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проверка перевода на английский

    Необходимо провести проверку перевода сайта на английский язык. Желательно, чтобы проверяющий был носителем языка или переводчиком, который длительное время проживает в англоязычной стране.

    Перевод сайта на английский
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод содержимого сайта на испанский

    Необходимо перевести наполнения сайта с русского на испанский. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод наполнения сайта на французский

    Необходимо перевести наполнения сайта с русского на французский. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод наполнения сайта на турецкий

    Необходимо перевести наполнения сайта с русского на турецкий. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад