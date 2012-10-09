Необходимо провести проверку перевода сайта на английский язык. Желательно, чтобы проверяющий был носителем языка или переводчиком, который длительное время проживает в англоязычной стране.
- Переводы9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести наполнения сайта с русского на испанский. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или ...Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести наполнения сайта с русского на французский. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или ...Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести наполнения сайта с русского на турецкий. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или ...Переводы1 заявкаЗакрыт11 лет назад