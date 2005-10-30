3D Визуализатор

Очарование природы и архитектуры на холсте виртуальной реальности – это то, что я, начинающий визуализатор, предлагаю вам. Моя миссия состоит в том, чтобы превратить ваши архитектурные проекты и идеи в живописные, фотореалистичные изображения, придавая жизнь вашим мечтам об идеальном экстерьере. Моя работа – это искусство преобразования абстрактных планов и чертежей визуализаций, которые позволят вам полностью погрузиться в ваш будущий проект. С помощью моих навыков и инструментов виртуальной реальности я создаю детализированные 3D модели, которые передают каждую деталь вашего экстерьера – от архитектурных элементов до окружающей природы.



Сотрудничая со мной, вы получите не только изображение, но и возможность ощутить атмосферу и стиль вашего будущего проекта. Мое стремление к архитектуре и дизайну и стремление к совершенствованию гарантируют, что каждая работа будет тщательно продумана, тщательно разработана и уникальна.



Для фото та видео визуализации использую:

Lumion, Unreal Engine, Photoshop



Так как я начинающий визуализатор, то цены очень низкие, по этому жду на Ваше т3 в сообщениях :)



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