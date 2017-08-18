dtkachenko260719

Добрый день. Написал мини-книгу. Она написана в word. Нужно просмотреть и оформить в симпатичный pdf. фото и текст уже добавлены. Спасибо. Жду Ваши предложения
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Закрыт
6 лет назад
Добрый день. Написал мини-книгу. Она написана в word. Нужно просмотреть и оформить в симпатичный pdf. фото и текст уже добавлены. Спасибо. Жду Ваши предложения
[b]Нужно оформить начало видео. [url=https://www.youtube.com/watch?v=rNE6zdbGpGw&t=15s]Пример: https://www.youtube.com/watch?v=rNE6zdbGpGw&t=15s[/url] . [/b][u][b]Оплата через PayPal [/b][/u]. Пишите, кто готов. Это займет пару минут работы. Прикрепляю фото, которое должно быть на видео! . ОТВЕЧУ ВЕЧЕРОМ