dtkachenko260719

Денис Ткаченко dtkachenko260719

 
31 годПольша/Варшава
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оформить начало видео (2$)

    $2

    [b]Нужно оформить начало видео. [url=https://www.youtube.com/watch?v=rNE6zdbGpGw&amp;t=15s]Пример: https://www.youtube.com/watch?v=rNE6zdbGpGw&amp;t=15s[/url]﻿ . [/b][u][b]Оплата через PayPal [/b][/u]. Пишите, кто готов. Это займет пару минут работы. Прикрепляю фото, которое должно быть на видео! . ОТВЕЧУ ВЕЧЕРОМ

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад