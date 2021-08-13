Авитолог, продвижение на Авито

Добрый день!

Я - Авитолог, занимаюсь продвижением товаров и услуг на Авито.

Помогу вам занять определенный процент рынка, а так же сделаю так, что ваши объявления будут в первых строках поиска для увеличения конверсии.

Кроме того, в мои обязанности входит:

- анализ ниши, конкурентов в ней

- создание эффективных объявлений (фотография, заголовок, описание, ключевые запросы, цена)

- выкладка одинаковых объявлений без блокировок(до 150 в день)