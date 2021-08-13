Авитолог, продвижение на Авито
Добрый день!
Я - Авитолог, занимаюсь продвижением товаров и услуг на Авито.
Помогу вам занять определенный процент рынка, а так же сделаю так, что ваши объявления будут в первых строках поиска для увеличения конверсии.
Кроме того, в мои обязанности входит:
- анализ ниши, конкурентов в ней
- создание эффективных объявлений (фотография, заголовок, описание, ключевые запросы, цена)
- выкладка одинаковых объявлений без блокировок(до 150 в день)
Действие аккаунта приостановлено!