Требуется нарисовать несколько статичных и анимированных баннеров под ПП (суммарно порядка 10 баннеров). Ищу фрилансера с отзывами и портфолио, который сможет не только нарисовать баннеры, но и покреативить со сценарием. Часть баннеров необходимо сделать сегодня
- Баннеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо поменять фон на фото на тайландский. Требуется максимальная аккуратность (должно быть очень похоже на правду). Срок: до вечера. Рассматриваются кандидаты только с портфолио по данной тематике.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создание текстов по тезисам для ПП: 1. Промо-текста на форум, создание новости, для рассылки по базе. 2. Небольшой текст на главную сайта. Создание текстов необходимо до утра.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо создание rich-media баннера размеры 300x300 на основе дизайна сайта и тезисов. Рассматриваются только кондидатуры с портфолио по данной тематике, готовые выполнить проект сегодня.Баннеры10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо 4 стандартных банера - 2 статика, 2 gif, размеры - 468x60 и 600x90 для партнерской программы на основе существующего дизайна. Рассматриваются заявки только от фрилансеров с портфолио по данной тематике.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад