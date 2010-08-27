dtraff

Дмитрий dtraff

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нарисовать несколько баннеров под ПП. Анимированные и статичные.

    Требуется нарисовать несколько статичных и анимированных баннеров под ПП (суммарно порядка 10 баннеров). Ищу фрилансера с отзывами и портфолио, который сможет не только нарисовать баннеры, но и покреативить со сценарием. Часть баннеров необходимо сделать сегодня

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поменять на фото фон

    Необходимо поменять фон на фото на тайландский. Требуется максимальная аккуратность (должно быть очень похоже на правду). Срок: до вечера. Рассматриваются кандидаты только с портфолио по данной тематике.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание промо-текстов.

    Необходимо создание текстов по тезисам для ПП: 1. Промо-текста на форум, создание новости, для рассылки по базе. 2. Небольшой текст на главную сайта. Создание текстов необходимо до утра.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание флеш-баннера

    Необходимо создание rich-media баннера размеры 300x300 на основе дизайна сайта и тезисов. Рассматриваются только кондидатуры с портфолио по данной тематике, готовые выполнить проект сегодня.

    Дизайн сайта
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер для ПП

    Необходимо 4 стандартных банера - 2 статика, 2 gif, размеры - 468x60 и 600x90 для партнерской программы на основе существующего дизайна. Рассматриваются заявки только от фрилансеров с портфолио по данной тематике.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Поменять на фото фон
Очень было приятно работать с заказчиком, который знает чего хочет! + очень щедрый бонус за проделанную работу! спасибо!
Очень быстро, креативно и качественно. Результат превзошел ожидания с учетом высоких требований по задаче и постоянно появляющихся в процессе поправок.
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Баннер для ПП
Приятный человек, четкие пожелания, своевременная оплата. Рекомендую!
Сделал именно то, что нужно при отсутствии четкого ТЗ, при этом предложив несколько вариантов реализации. Минимум времени при отличном качестве работы.
Ответный отзыв