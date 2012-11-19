контент менеджер, администратор сайтов
Опыт работы:
Сайты по канцелярским товарам/игрушкам/книгам: контент менеджер.
Обязанности: Наполнение сайтов новостями/контентом, фото-видео обработка выставляемых на сайте позиций, создание презентаций.
Сайт по электрооборудованию/инструменту: контент менеджер.
Обязанности: Наполнение сайта новостями/контентом, фото-видео обработка выставляемых на сайте позиций, перевод инструкций с английского.
Сайты автомобильной тематики: контент менедже.
Обязанности: Наполнение сайтов новостями/контентом, фото обработка выставляемых на сайтах материалов.
Дополнительные навыки: Microsoft Office, 1С 7.7, Photoshop, del-fin, flash, html, SEO, любые CMS.
Мои работы вышлю в личку по запросу.
Интересно долговременное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!