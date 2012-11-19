контент менеджер, администратор сайтов

Опыт работы:

Сайты по канцелярским товарам/игрушкам/книгам: контент менеджер.

Обязанности: Наполнение сайтов новостями/контентом, фото-видео обработка выставляемых на сайте позиций, создание презентаций.

Сайт по электрооборудованию/инструменту: контент менеджер.

Обязанности: Наполнение сайта новостями/контентом, фото-видео обработка выставляемых на сайте позиций, перевод инструкций с английского.

Сайты автомобильной тематики: контент менедже.

Обязанности: Наполнение сайтов новостями/контентом, фото обработка выставляемых на сайтах материалов.

Дополнительные навыки: Microsoft Office, 1С 7.7, Photoshop, del-fin, flash, html, SEO, любые CMS.

Мои работы вышлю в личку по запросу.

Интересно долговременное сотрудничество.