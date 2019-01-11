Специалист широкого профиля

Добрый день! Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, SEO-копирайтингом.

Так же занимаюсь обработкой фотографий, написанием простых музыкальных композиций, создание/обработка видеороликов. Отлично работает фантазия для создания уникальных рекламных предложений, слоганов, дизайн упаковки и тд. Могу провести тестирование контента на форумах, сайтах, видеороликах, укажу на главные ошибки в оформлении и доработке. Помогу грамотно составить текст-контент в социальных сетях/ютубе.