dubassssss

Евгений Дубовой dubassssss

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Начинающий веб-дизайнер

Добрый день!

Меня зовут Евгений, я начинающий веб-дизайнер и разработчик веб-сайтов, а так же баннеров.

В работе ценю порядочность, пунктуальность, налаженный контакт между работодателем и исполнителем и ориентированность на детали. 

На этом сайте я новичок, так что на первом этапе буду ориетироваться на раскрутку своего аккаунта за счет хороших отзывов о выполненных работах. 

Буду работать с максимальной отдачей, ответственностью и желанием угодить заказчику.

Приглашаю к сотрудничеству!

Буду рад!

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Отзывы заказчиков

blackbirdeagle
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн обложки 2-х видеокурсов
Человек сделал красивый дизайн, работу выполнил качественно, что не пришлось вносить правок. Рекомендую
Всё прошло отлично, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$2/час
от $20от 5 дней
#638
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$2/час
от $20от 5 дней
#116