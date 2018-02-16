Начинающий веб-дизайнер

Добрый день!

Меня зовут Евгений, я начинающий веб-дизайнер и разработчик веб-сайтов, а так же баннеров.

В работе ценю порядочность, пунктуальность, налаженный контакт между работодателем и исполнителем и ориентированность на детали.

На этом сайте я новичок, так что на первом этапе буду ориетироваться на раскрутку своего аккаунта за счет хороших отзывов о выполненных работах.

Буду работать с максимальной отдачей, ответственностью и желанием угодить заказчику.

Приглашаю к сотрудничеству!

Буду рад!