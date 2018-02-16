Начинающий веб-дизайнер
Добрый день!
Меня зовут Евгений, я начинающий веб-дизайнер и разработчик веб-сайтов, а так же баннеров.
В работе ценю порядочность, пунктуальность, налаженный контакт между работодателем и исполнителем и ориентированность на детали.
На этом сайте я новичок, так что на первом этапе буду ориетироваться на раскрутку своего аккаунта за счет хороших отзывов о выполненных работах.
Буду работать с максимальной отдачей, ответственностью и желанием угодить заказчику.
Приглашаю к сотрудничеству!
Буду рад!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Человек сделал красивый дизайн, работу выполнил качественно, что не пришлось вносить правок. Рекомендую
Ответный отзыв
Всё прошло отлично, спасибо за сотрудничество!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$2/час
от $20от 5 дней
#638
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$2/час
от $20от 5 дней
#116