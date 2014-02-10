Логотипы: живые идеи, высокое качество, разумная цена!

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Условия работы:

Стоимость разработки логотипа в среднем составляет сумму 12 000 р. В цену входит подготовка трех-четырех концепций с доработкой выбранного направления. Срок первого показа эскизов - рабочая неделя. Предоплата 50%.

Точная стоимость зависит от конкретной задачи и может быть изменена в то или иную сторону. В целом, чем яснее и предметнее представление о желаемом результате, тем легче предложить именно то, что требуется. Соответственно, если у Вас уже есть примерное видение логотипа, идея, требующая грамотного воплощения, то стоимость может быть существенно уменьшена.

Для уточнения задачи и стоимости необходимо ответить на несколько вопросов, либо заполнить бриф (по запросу):

1. В двух словах о компании

2. Впечатление, которое должен производить логотип

3. Два-три примера логотипов, стилистика которых близка к желаемому результату.