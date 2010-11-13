Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет. Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик. Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не нужно было беспокоиться по ...