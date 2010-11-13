Ищем бухгалтера-фрилансера для частного предпринимателя (Украина). Компания занимается дизайном интерьеров. Официально 1-2 человека. Оборот до 0.5 млн грн. Счет в ПриватБанке.
- Бухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем бухгалтера-фрилансера для ЧП. Счет в ПриватБанке (Украина), система Приват24Бухгалтерские услуги7 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработать сайт для Студии дизайна Circle Line (Днепропетровск). - Макеты: https://www.dropbox.com/s/c75bxr4v06q0904/CL%20pages.zip - Админка для управления контентом (тексты, портфолио) и обработки входящих заявок Распространенная CSM, чтобы другие разработчики, если что, могли "подхватить" проект. После запуска сайта возможны постоянные допонительные мелкие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть проект, на котором нужно исправить три момента по верстке (верстальщик, который делал проект, временно не доступен). Опишу задачи прямо здесь, чтобы вы могли сразу назвать сроки и цену: 1. http://eurovoice.tv/ В футере на этой странице ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
На нашем проекте сегодня с утра произошел сбой, а его регулярный админ вне зоны досягаемости. Насколько я могу судить, проблема не очень сложная - на сервере закончилось место под Мускул, надо удалить старый бекап. В общем, срочно ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет. Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик. Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не нужно было беспокоиться по ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть проект, на котором необходимо показывать в айфрейме другие сайты. Однако некоторые сайты (например, Facebook или Vkontakte) в айфрейме не показываются. Если вы знаете, как это можно обойти, пишите, договоримся о цене. P.S. Сайт вполне безобидный, никакого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет. Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик. Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не нужно было беспокоиться по ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ситуация: в папке хранится множество фотографий (десятки тысяч), разбросанные по подпапкам. Задача: Нужна программа, которая бы могла отделить вертикальные фото от горизонтальных. Это не должно быть какое-то красивое универсальное решение. Просто разовый скрипт, который бы ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад