dubilet

Дмитрий Дубилет dubilet

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Веб-сайт для студии дизайна

    Разработать сайт для Студии дизайна Circle Line (Днепропетровск). - Макеты: https://www.dropbox.com/s/c75bxr4v06q0904/CL%20pages.zip - Админка для управления контентом (тексты, портфолио) и обработки входящих заявок Распространенная CSM, чтобы другие разработчики, если что, могли "подхватить" проект. После запуска сайта возможны постоянные допонительные мелкие ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Три мелкие задачи по HTML-верстке

    Есть проект, на котором нужно исправить три момента по верстке (верстальщик, который делал проект, временно не доступен). Опишу задачи прямо здесь, чтобы вы могли сразу назвать сроки и цену: 1. http://eurovoice.tv/ В футере на этой странице ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить ошибку на сервере

    На нашем проекте сегодня с утра произошел сбой, а его регулярный админ вне зоны досягаемости. Насколько я могу судить, проблема не очень сложная - на сервере закончилось место под Мускул, надо удалить старый бекап. В общем, срочно ...

    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка сервера Amazon (ECC) под PHP-проект

    Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет. Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик. Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не нужно было беспокоиться по ...

    PHPMySQLLinuxNginx
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Показывать сайты в айфрейме

    Есть проект, на котором необходимо показывать в айфрейме другие сайты. Однако некоторые сайты (например, Facebook или Vkontakte) в айфрейме не показываются. Если вы знаете, как это можно обойти, пишите, договоримся о цене. P.S. Сайт вполне безобидный, никакого ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка сервера Amazon (ECC) под PHP-проект

    Делаю сравнительно простой проект, ориентированный на западный Интернет. Есть шанс, что он получит на какое-то время большое внимание от западных медиа, то есть огромный трафик. Ввиду этого планирую использовать облачный хостинг (чтобы не нужно было беспокоиться по ...

    PHPMySQLLinuxNginx
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание простой программы для сортировки фото

    Ситуация: в папке хранится множество фотографий (десятки тысяч), разбросанные по подпапкам. Задача: Нужна программа, которая бы могла отделить вертикальные фото от горизонтальных. Это не должно быть какое-то красивое универсальное решение. Просто разовый скрипт, который бы ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
krotish
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
21 отзыв
$70
10 баллов
9 лет назад
Настройка сервера Amazon (ECC) под PHP-проект
Оплата вовремя, никаких проблем с согласованием и постановкой задачи. Рекомендую!
Очень доволен работой Ильи. Помимо самой работы, получил исчерпывающую и оперативную консультацию и даже инструкции в картинках.
Ответный отзыв
LoveITgroup
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$550
10 баллов
10 лет назад
Веб-сайт для студии дизайна
Идеальный заказчик с конкретными задачами и вопросами. Приятный темп работы - без истерики и паники - контакт раз в сутки. Естественным образом никаких проблем с оплатой. Категорически рекомендую! :)
Замечательная работа. Прям не ожидал :)
Ответный отзыв
MMM_Corp
Николай 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Создание простой программы для сортировки фото
Спасибо за сотрудничество, все отлично.
Все быстро и качественно. Очень доволен
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