dubowitzsky

$30
Нужно разработать логотип под готовый дизайн сайта. Тематика сайта игровая. Срок выполнения 2 дня.
Логотипы и Знаки12 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужно разработать логотип под готовый дизайн сайта. Тематика сайта игровая. Срок выполнения 2 дня.
Требуется грамотный человек, который имел опыт работы с европейскими сайтами. Аудитория полностью зарубежная, тематика сайт-рулетка (джекпот). Сейчас сайт практически пустой, требуется поднять посещения до 10 стабильных игроков, больше - лучше. Бюджет предложить не могу, так ...
Перевод текста на английский язык, тип Пользовательское соглашение для сайта.
Нужно срисовать дизайн сайта (csgofast.com) - сохранив структуру, но используя другую цветовую гамму и фирменный стиль. Должны быть абсолютно все страницы, так же нужен собственный логотип. Срок исполнения 1 неделя, бюджет ~40 000 рублей ...