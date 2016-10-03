dubowitzsky

Требуется грамотный человек, который имел опыт работы с европейскими сайтами. Аудитория полностью зарубежная, тематика сайт-рулетка (джекпот). Сейчас сайт практически пустой, требуется поднять посещения до 10 стабильных игроков, больше - лучше. Бюджет предложить не могу, так ...