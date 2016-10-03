dubowitzsky

Алексей dubowitzsky

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
$20
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста на Английский язык (3 000 символов)
Достойная оплата. Чёткая и краткая коммуникация.
Отличный перевод, выполнен точно в срок (даже раньше) полностью доволен качеством и сроками Лилии.
Ответный отзыв
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$600
10 баллов
9 лет назад
Срисовать дизайн сайта
Понравилось работать с Алексеем.Рекомендую работать с ним.
Заказ выполнен в срок, получил красивый дизайн за свои деньги.
Ответный отзыв