dubrovina_01

Напишу текст для вашего сайта, блога, интернет-магазина, проекта и тд. Качественный копирайтинг с учетом всех пожеланий заказчика.

Доброго времени суток!

Пишу качественные, читабельные и уникальные тексты, учитывая все пожелания заказчика. Нарабатываю портфолио. Работаю с текстом до тех пор, пока не посчитаю его идеальным. Знакома с разными сервисами проверки уникальности. Принимаю практически любые темы.

Специализация:

- копирайтинг

- корректора и редактирование текстов любой сложности

- транскрибирование аудио/видео файлов, на выходе тест без грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

- рерайтинг

- перевод

Гарантирую качественную, основательную и оперативную работу. Буду очень рада сотрудничеству.