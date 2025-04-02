digital marketing, web-design (site, banner), UI/UX project

– проектирование / прототипирование интернет-ресурсов (корпоративные сайты, тематические порталы, торговые площадки ( icommerce) )

– UI/UX project (вкл. этапы: рефрейминг поставленной задачи (Design Thinking), описание пользователей (Personas), пользовательские сценарии (Usage Scenarios), превращение пользователя в покупателя (Customer Journey), быстрое прототипирование (Rapid Prototyping))

– концепция и веб-дизайн (главные, внутренние страницы, элементы дизайна - лого, баннеры, кнопки, "всплывашки", окошки и пр.), перенос дизайна интернет-ресурса в полиграфическую продукцию

– управление контентом: создание текстов и новостей на сайт (журналистика, копирайтинг, рерайтинг, общая редактура инет-ресурса), фото- и видеоконтента (фотосъемка, обработка фотоматериалов для публикации, худ. дизайн фотоматериалов, видеосъемка), SEO, SMO

– администрирование интернет-сайтов

– promotion в веб-среде (в т.ч. SMM), создание и реализация программ лояльности в web