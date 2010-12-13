dubrovskye

Видеоролики в Москве, МО и Санкт-Петербурге

Здравствуйте.

Мы предлагаем создание промо-роликов, клипов, корпоративных, учебных и документальных фильмов "под ключ".

Наши сильные стороны: большой опыт работы, креативность, высокий уровень профессионализма и строгое соблюдение законодательства об авторских правах. Наши работы полностью свободны от "претензий третьих лиц": мы сами делаем музыку, сложную 2D и 3D графику и не используем чужие кадры.

Техническое оснащение: HDV камера Canon XH-A1, комплект света, микрофоны-петлички, монтажное оборудование, звукозаписывающая студия. Есть возможность привлекать дополнительных операторов для многокамерной съемки. Вывод - в любые форматы от Betacam до Blue Ray дисков.

Наша сфера предпочтений - культура, образование, красота и здоровье, путешествия, творчество, спорт, танцы, фитнес.

Мы работаем в паре с моим мужем Денисом. Я (Анна) часто выступаю в роли актрисы или корреспондента. Тренер-психолог по базовому образованию - могу дополнительно провести экспресс-занятие по снятию напряжения и работе перед камерой (чтобы все выглядели на экране энергично и позитивно).

Денис - журналист и кинорежиссер. Автор более 200 статей об использовании компьютера в творчестве, автор книги "Компьютер для музыкантов - любителей и профессионалов" (издательство "Триумф" 1998-1999). С 2001 года снимает телепрограммы, документальные фильмы, рекламу. Работает в оргкомитете международной конференции по компьютерной графике CG Event.

Также смотрите наш VFX шоурил и примеры работ:

http://www.youtube.com/user/VideoQuestPRO