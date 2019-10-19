Оператор баз данных

Заполнение, корректировка, редактирование баз данных любого направления и сложности. Опыт рерайта более 2-х лет, писал статьи на разные темы, больше по направлению информационных технологий. Легко обучаюсь, могу совмещать несколько проф направлений, особенно связанных с IT.

Есть опыт работы Abbyy FineReader, Acrobat Reader, Adobe InDesign. Разберусь с любой CMS, на уровне уверенного пользователя работал с WordPress. Без труда разберусь в простом HTML, могу осилить чужой код. Самостоятельно разберусь с тем, чего не знаю для выполнения задания.