Перевод в любом формате недорого, быстро и качественно. 1$\1k слов

Знание английского C1 (Advanced)

Итальянский B1

Турецкий B1

Грузинский B2

Испанский A2

Китайский A1

Скорость выполнения перевода : 8.000 слов/день.

На данной платформе впервые, раньше работала в частном порядке и готова работать за символическую плату, ради отзывов и портфолио.

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)

- Деловая переписка- отчеты- письма

-меню- новости- тексты о путешествиях/искусство/еда

-медицина - презентации- аудио/видео файлы

Есть опыт преподавания русского языка для иностранцев( репетиторство), так же помощь в работе студентам( домашние задания, курсовые на английском языке), репетиторство для взрослых. (Дети так же возможно)

Чтобы узнать точную стоимость и срок, присылайте тексты на [email protected]