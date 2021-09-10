Знание английского C1 (Advanced)
Итальянский B1
Турецкий B1
Грузинский B2
Испанский A2
Китайский A1
Скорость выполнения перевода : 8.000 слов/день.
На данной платформе впервые, раньше работала в частном порядке и готова работать за символическую плату, ради отзывов и портфолио.
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)
- Деловая переписка- отчеты- письма
-меню- новости- тексты о путешествиях/искусство/еда
-медицина - презентации- аудио/видео файлы
Есть опыт преподавания русского языка для иностранцев( репетиторство), так же помощь в работе студентам( домашние задания, курсовые на английском языке), репетиторство для взрослых. (Дети так же возможно)
Чтобы узнать точную стоимость и срок, присылайте тексты на [email protected]