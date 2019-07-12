Вы получите детально проработанный и крутой дизайн!

Приветствую всех!

Я создаю стильные, лаконичные и привлекательные сайты

для бизнеса и других потребностей.

Реализую для Вас отлично продуманный с маркетинговой точки зрения продающий

и клиентоориентированный сайт. При разработке дизайна руководствуюсь эффективными современными тенденциями,

что позволяет сайту быть максимально привлекательным и запоминающимся для пользователя.

Одно из моих главных правил в работе — точно определить цель сайта и добиться её осуществления.

Если сайт должен продавать — реализую дизайн, благодаря которому продажи будут активно осуществляться;

если хотите информативный сайт — разработаю уникальный дизайн, который будет привлекать и запоминаться.

Чем я могу Вам помочь:

- Landing Page

- Сайт-визитка

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

Также занимаюсь:

- Сайтами "под ключ"

- Разработкой уникального торгового предложения для увеличения продаж

- Графическим дизайном: баннеры, логотипы, визитки

- Оформлением соц. сетей

Сотрудничая со мной Вы получите:

- Современный и продающий сайт

- Постоянную связь

- Оперативное решение задач

- Соблюдение сроков

Работаю в таких графических редакторах:

- Adobe Photoshop

- Adobe XD

- Figma

Буду рада плодотворной работе!

Мои контакты:

Viber/WhatsApp: + 38 (099) 445-83-88

Telegram: https://t.me/dunaeva_yulia

Email: [email protected]

Skype: dunaeva.yulia88

https://www.facebook.com/dunaeva.design

https://www.instagram.com/dunaeva_yulia/?hl=ru

https://vk.com/idyulia_dunaeva