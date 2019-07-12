Приветствую всех!
Я создаю стильные, лаконичные и привлекательные сайты
для бизнеса и других потребностей.
Реализую для Вас отлично продуманный с маркетинговой точки зрения продающий
и клиентоориентированный сайт. При разработке дизайна руководствуюсь эффективными современными тенденциями,
что позволяет сайту быть максимально привлекательным и запоминающимся для пользователя.
Одно из моих главных правил в работе — точно определить цель сайта и добиться её осуществления.
Если сайт должен продавать — реализую дизайн, благодаря которому продажи будут активно осуществляться;
если хотите информативный сайт — разработаю уникальный дизайн, который будет привлекать и запоминаться.
Чем я могу Вам помочь:
- Landing Page
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
Также занимаюсь:
- Сайтами "под ключ"
- Разработкой уникального торгового предложения для увеличения продаж
- Графическим дизайном: баннеры, логотипы, визитки
- Оформлением соц. сетей
Сотрудничая со мной Вы получите:
- Современный и продающий сайт
- Постоянную связь
- Оперативное решение задач
- Соблюдение сроков
Работаю в таких графических редакторах:
- Adobe Photoshop
- Adobe XD
- Figma
Буду рада плодотворной работе!
Мои контакты:
Viber/WhatsApp: + 38 (099) 445-83-88
Telegram: https://t.me/dunaeva_yulia
Email: [email protected]
Skype: dunaeva.yulia88
https://www.facebook.com/dunaeva.design
https://www.instagram.com/dunaeva_yulia/?hl=ru