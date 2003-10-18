Только качественная верстка!

Здравствуйте, меня зовут Алексей, я занимаюсь разработкой адаптивных и кроссбраузерных сайтов с применением современных подходов.

Свою работу выполняю быстро, качественно и в срок.

БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.

﻿Основные принципы в работе:

Качественно и в срок!

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Вежливое и порядочное ведение переговоров

Довожу начатое дело до конца

﻿Гарантия на верстку : В течение 30 дней после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки ﻿которые могли быть пропущены или замечены позже.

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﻿Технологии и навыки:

HTML5

CSS3

БЭМ

Flexbox | Grid

JavaScript

Логичный и валидный код.

Портфолио:

﻿ Портфолио

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﻿﻿Оплата:

Работаю без предоплаты﻿ !

способы оплаты: Приват, Webmoney, Денежный перевод, Безопасная сделка

Связь:

﻿ ﻿E-mail: [email protected] ﻿

﻿ Телеграм: https://t.me/dunnikov