Только качественная верстка!
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я занимаюсь разработкой адаптивных и кроссбраузерных сайтов с применением современных подходов.
Свою работу выполняю быстро, качественно и в срок.
БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.
Основные принципы в работе:
- Качественно и в срок!
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Вежливое и порядочное ведение переговоров
- Довожу начатое дело до конца
Технологии и навыки:
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox | Grid
- JavaScript
- Логичный и валидный код.
Портфолио
Оплата:
- Работаю без предоплаты !
- способы оплаты: Приват, Webmoney, Денежный перевод, Безопасная сделка
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/dunnikov
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