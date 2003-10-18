dunaychik

Алексей Дунников dunaychik

 
20 летБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественная верстка!

Здравствуйте, меня зовут Алексей, я занимаюсь разработкой адаптивных и кроссбраузерных сайтов с применением современных подходов.

Свою работу выполняю быстро, качественно и в срок.

БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Java Script.

﻿Основные принципы в работе:

  • Качественно и в срок!
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Вежливое и порядочное ведение переговоров
  • Довожу начатое дело до конца
﻿﻿Гарантия на верстку : В течение 30 дней после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки ﻿которые могли быть пропущены или замечены позже.

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﻿Технологии и навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox | Grid
  • JavaScript
  • Логичный и валидный код.
﻿Портфолио:

﻿ Портфолио

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﻿﻿Оплата:

  • Работаю без предоплаты﻿ !
  • способы оплаты: Приват, Webmoney, Денежный перевод, Безопасная сделка
﻿Связь:

﻿ ﻿E-mail: [email protected] ﻿

﻿ Телеграм: https://t.me/dunnikov

JavascriptJavaSCSS