dunceshark

Кристина Шин dunceshark

 
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайне

Коммуникативные навыки: умение доносить информацию до аудитории, ставить задачи, контролировать исполнителей.

Организованность, внимание к деталям, доводить начатое до конца.

Креативность , гибкость мышления, чувство корпоративного стиля, самоорганизованность.

Чувство юмора, стрессоустойчивость , люблю саморазвиваться и получать новые знания , знакомства. Очень быстро обучаюсь.