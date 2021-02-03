dunceshark

Кристина Шин duncesharkdunceshark
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайне
Коммуникативные навыки: умение доносить информацию до аудитории, ставить задачи, контролировать исполнителей.
Организованность, внимание к деталям, доводить начатое до конца.
Креативность , гибкость мышления, чувство корпоративного стиля, самоорганизованность.
Чувство юмора, стрессоустойчивость , люблю саморазвиваться и получать новые знания , знакомства. Очень быстро обучаюсь.
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