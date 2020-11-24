DESING
Привет, я - Андрей, дизайнер с большим опытом и хорошим вкусом!
С удовольствием готов помочь Вам:
Веб-дизайн:
- дизайн сайтов (psd);
- дизайн лендинг-пейдж;
- создание иконок для моб. приложений;
- создание оригинальных стикеров для соц. сетей (Telegram, VK, Twitch и другие);
- разработка логотипов, фирменного стиля (brandbook, guideline)
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы, презентации...);
- дизайн баннера, billboard;
- помогу с предпечатной подготовкой (разработка макетов готовых к печати).
Работаю с вектором и растром!
Работаю с программами:Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign
Опыт работы в дизайне- более 2 лет
Просьба заранее подготовить ТЗ.