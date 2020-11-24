DESING

﻿Привет, я - Андрей, дизайнер с большим опытом и хорошим вкусом!

С удовольствием готов помочь Вам:

дизайн сайтов (psd);

дизайн лендинг-пейдж;

создание иконок для моб. приложений;

создание оригинальных стикеров для соц. сетей (Telegram, VK, Twitch и другие);

разработка логотипов, фирменного стиля (brandbook, guideline)

полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы, презентации...);

дизайн баннера, billboard;

дизайн наружной и внутренней рекламы;

помогу с предпечатной подготовкой (разработка макетов готовых к печати).

﻿Работаю с вектором и растром!

﻿Работаю с программами:

﻿Опыт работы в дизайне- более 2 лет

Просьба заранее подготовить ТЗ.

C ув. Андрей! Желаю всем хорошего дня!