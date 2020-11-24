duqe

Андрей duqe

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
DESING

﻿Привет, я - Андрей, дизайнер с большим опытом и хорошим вкусом!

С удовольствием готов помочь Вам:

﻿Веб-дизайн:
  • дизайн сайтов (psd);
  • дизайн лендинг-пейдж;
  • создание иконок для моб. приложений;
  • создание оригинальных стикеров для соц. сетей (Telegram, VK, Twitch и другие);
﻿Полиграфия и широкоформатная печать:

  • разработка логотипов, фирменного стиля (brandbook, guideline)
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, менюшки, журналы, презентации...);
  • дизайн баннера, billboard;
дизайн наружной и внутренней рекламы;

  • помогу с предпечатной подготовкой (разработка макетов готовых к печати).

﻿Работаю с вектором и растром!

﻿Работаю с программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign

﻿Опыт работы в дизайне- более 2 лет

Просьба заранее подготовить ТЗ.

C ув. Андрей! Желаю всем хорошего дня!