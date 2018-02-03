Здравствуйте. Следующая проблема. Сайт сделан на OpenCart. При применении фильтров получается непонятный URL (например, https://chasovod.ru/naruchnie-chasi/#min_price=1120&max_price=10210&category_id=59&page=1&path=59&sort=p.sort_order&order=ASC&limit=15&route=product/category&manufacturer[]=11&attribute_value[26][]=мужские ) Т.е. если в фильтры выбрать хотя бы один параметр, то выходит вот такая каша. Требует исправить это следующим ...