Здравствуйте. Следующая проблема. Сайт сделан на OpenCart. При применении фильтров получается непонятный URL (например, https://chasovod.ru/naruchnie-chasi/#min_price=1120&max_price=10210&category_id=59&page=1&path=59&sort=p.sort_order&order=ASC&limit=15&route=product/category&manufacturer[]=11&attribute_value[26][]=мужские ) Т.е. если в фильтры выбрать хотя бы один параметр, то выходит вот такая каша. Требует исправить это следующим ...
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Добрый день! Возникла следующая потребность в вашей работе! Задача: спарсить описание товара(все характеристики) и фото, по возможности отзывы. Это требуется для заполнения и-магазина товаром, соответственно должен формироваться какой-либо файл (Например, excel, либо любой другой. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад