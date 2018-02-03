durdom21

Михаил durdom21

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Сделать url для сео

    Здравствуйте.  Следующая проблема. Сайт сделан на OpenCart. При применении фильтров получается непонятный URL (например, https://chasovod.ru/naruchnie-chasi/#min_price=1120&amp;max_price=10210&amp;category_id=59&amp;page=1&amp;path=59&amp;sort=p.sort_order&amp;order=ASC&amp;limit=15&amp;route=product/category&amp;manufacturer[]=11&amp;attribute_value[26][]=мужские )  Т.е. если в фильтры выбрать хотя бы один параметр, то выходит вот такая каша.  Требует исправить это следующим ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно исправить url на фильтрах.

    Здравствуйте.  Следующая проблема. Сайт сделан на OpenCart. При применении фильтров получается непонятный URL (например, https://chasovod.ru/naruchnie-chasi/#min_price=1120&amp;max_price=10210&amp;category_id=59&amp;page=1&amp;path=59&amp;sort=p.sort_order&amp;order=ASC&amp;limit=15&amp;route=product%2Fcategory&amp;manufacturer%5B%5D=11&amp;attribute_value%5B26%5D%5B%5D=%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 )  Т.е. если в фильтры выбрать хотя бы один параметр, то выходит вот такая каша.  Требует исправить это ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг заполнения товаров

    Добрый день! Возникла следующая потребность в вашей работе! Задача: спарсить описание товара(все характеристики) и фото, по возможности отзывы. Это требуется для заполнения и-магазина товаром, соответственно должен формироваться какой-либо файл (Например, excel, либо любой другой. ...

    Opencart
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад