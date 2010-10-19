Infinity

Компания «Инфинити Групп» является одним из лидеров рынка в области лицензирования услуг связи. Мы имеем большой опыт в данной сфере, который помогает установить отношения клиента с нашей компанией. Мы предоставляем клиентам следующие услуги: лицензирование услуг связи (лицензии на услуги связи), международное налоговое планирование, открытие банковских счетов в зарубежных банках, получение номеров, телематические услуги, маркетинговые и рекламные услуги, финансовое планирование и другие услуги. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход. Ждем вас в нашей компании!