Сделаю любой текст живым и интересным! Работаю с голосом 5 лет. Профессиональный журналист, телеведущий и диктор. Озвучиваю материалы любого жанра

Занимаюсь озвучкой текстов любой сложности – от рекламы до аудиокниг. Стараюсь делать работу в максимально сжатые сроки: рекламный ролик – от 1 часа до 1 дня. Фильм, презентация и т.п. – от 1 до 3-х дней. Аудиокнига – по запросу.