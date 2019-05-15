Сделаю любой текст живым и интересным! Работаю с голосом 5 лет. Профессиональный журналист, телеведущий и диктор. Озвучиваю материалы любого жанра
Занимаюсь озвучкой текстов любой сложности – от рекламы до аудиокниг. Стараюсь делать работу в максимально сжатые сроки: рекламный ролик – от 1 часа до 1 дня. Фильм, презентация и т.п. – от 1 до 3-х дней. Аудиокнига – по запросу.
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Портфолио
- "Транснефть" (Обучающий фильм)107 просмотров
- "Будь собой" (Реалити-проект)122 просмотра
- Маркетинговое агентство (Игровой ролик)119 просмотров
- Веломагазин (Автоответчик)93 просмотра
- КАФЕ "БЛИНОК" (минифильм-презентация)103 просмотра
- "ГРАД-АВТО" - Имиджевый ролик107 просмотров
- Аудиокнига ("Секрет")77 просмотров
- ТЦ "ПОЛЯНА" (Спокойно, солидно)94 просмотра
- "КИНОМАКС" (Хан Соло - Звездные войны) Агрессивно97 просмотров
- "КИНОМАКС" (Мир юрского периода-2) Агрессивно92 просмотра
- "КИНОМАКС" (ДедПул-2) Бодрая подача114 просмотров
- Вет-клиника "Айболит" (реклама, спокойная подача)159 просмотров