Frontend разработка сайтов
Frontend разработка сайтов
Web разработкой занимаюсь в течение 4 лет.
Работаю как Frontend , так же немного Backend.
Проекты выполняю на HTML5 / Haml /Jade,
в связке с CSS3 / Sass / Compass и jQuery/jQueryUI, и Twitter Bootstrap / Zurb Foundation.
Во всех проектах использую самые передовые решения
Связаться со мной можно по контактным данным:
email: [email protected]
skype: dusicheg
linkedin:http://ua.linkedin.com/pub/andrey-petrick/72/173/32a/
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#5896