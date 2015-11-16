Frontend разработка сайтов

Frontend разработка сайтов

Web разработкой занимаюсь в течение 4 лет.

Работаю как Frontend , так же немного Backend.

Проекты выполняю на HTML5 / Haml /Jade,

в связке с CSS3 / Sass / Compass и jQuery/jQueryUI, и Twitter Bootstrap / Zurb Foundation.

Во всех проектах использую самые передовые решения

Связаться со мной можно по контактным данным:

email: [email protected]

skype: dusicheg

linkedin:http://ua.linkedin.com/pub/andrey-petrick/72/173/32a/