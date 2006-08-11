Год и место рождения: 1982 гор. Лесозаводск Приморского кр.

Образование:

Среднее, незаконченное высшее (2.5 курса по специальности "Вычислительные машины, комплексы и сети" в Таганрогском Государственном Радиотехническом Университете)

Опыт работы: разработка приложений для работы с базами данных Firebird, InterBase, MS SQL (болеее двух лет) 2 законченных проекта. Разрабока игр участие в одном проекте.

Знания: Delphi (ООП, глубокое понимание работы VCL), Win32 API (Windowing, GDI, IO, IPC, Multithreading and Synh. objects). Базовые знания C++. SQL