duzhukdmytro

Доработки приложения на базе шаблона с codecanyon. Минимальная перекраска, добавление страницы подписки, настройка встроенной рекламы admob, настройка редиректа трафика, добавление webview внутрь приложения.
- $50Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Во вложении скриншот с интерфейсом приложения под android. Приложение уже сверстанное. Нужно изменить цветовую схему, чтобы отличался от шаблона. Бюджет обсуждаемый.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна подробная консультация по составления качественного ТЗ на переделку android-приложения с шаблона. 1. Что редактируется в коде, как именно, что должно получиться на выходе. Тут основная задача - уникальность итогового продукта. 2. Требования к графике со стороны ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $45
Есть готовый лендинг. Необходимо: - разобраться что делает каждый из скриптов, возможно, некоторые убрать; - просмотреть все js-файлы, убрать те, которые не нужны для функционирования лендинга; - помочь правильно заменить ссылки. Сейчас при замене ссылок на свои, перестают работать ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Есть готовое решение нужно либо его использовать либо свой вариант реализовать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $45
Есть готовый скрптик для того что бы выдергивать токен из ссылки и передавать его в буфер обмена, нужно заставить его работать или свой вариант дать.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад