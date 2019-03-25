Качество превыше всего

Опытный копирайтер, сео-оптимизатор. Вхожу стабильно в топ 30 ведущей биржи текстов Textsale. Имею высокий рейтинг на бирже Etxt. Моя

специализация - написание продающих сео-оптимизированных текстов

коммерческой рекламной направленности.

Мои преимущества: высокая грамотность, умение работать с людьми, оптимизировать тексты, подбирать

ключевые слова, составлять семантическое ядро сайта, тщательность в

подборе и составлении материала, обязательность.