Качество превыше всего
Опытный копирайтер, сео-оптимизатор. Вхожу стабильно в топ 30 ведущей биржи текстов Textsale. Имею высокий рейтинг на бирже Etxt. Моя
специализация - написание продающих сео-оптимизированных текстов
коммерческой рекламной направленности.
Мои преимущества: высокая грамотность, умение работать с людьми, оптимизировать тексты, подбирать
ключевые слова, составлять семантическое ядро сайта, тщательность в
подборе и составлении материала, обязательность.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга