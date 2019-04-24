DVACOM - cтудия интернет-маркетинга

Мы- DvaCom⠀

• Студия интернет-маркетинга.

Мы одни из первых с 2004 года профессионально занимаемся разработкой сайтов любой сложности, созданием и внедрением дизайнов по последним дизайнерским трендам, разработкой логотипов и самое главное продвигаем ваш бизнес в интернете.⠀

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 Если вам нужен качественный и современный веб-сайт, и вы ищете надежных профессионалов, вы можете довериться именно нашему огромному опыту. Мы выполним любые ваши требования.⠀

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Наша главная задача:

помочь вашему бизнесу привлечь как можно больше клиентов благодаря созданию уникального сайта, неповторимого дизайна и раскрутке вашего бизнеса в топ-10!⠀

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 Наши услуги

• Создание сайтов:

• Сайт-визитка

• Бизнес сайт

• Лендинг

• Интернет-магазин

• адаптив под мобильные девайсы.⠀

• Дизайн:

•Создание уникального дизайна для сайтов

• Ре-дизайн

• Создание Лого

• мобильная версия сайта⠀

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🚀 SEO

. Вывели себя в Google TOP 10, выведем и вас!⠀

"DVACOM" согласно результатам анализа по экономическим показателям, проведенного Национальным Бизнес Рейтингом, получила «Золото рейтинга» в номинации «Лидер в своей отрасли».Национальный бизнес рейтинг (НБР) – это одна из самых престижных международных рейтинговых программ. Она анализирует и сопоставляет эффективность деятельности лидеров экономики, среди компаний и организаций в Украине. Важно отметить, что Национальный Бизнес Рейтинг проводит свой анализ, основываясь на международных принципах и публичных данных официальной Государственной статистики.

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www.dvacom.net

Контакты:

Украина (044)331-00-18

Россия (495)133-86-28

США (347)571-58-98

Канада (438) 448-42-36