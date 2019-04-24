Мы- DvaCom⠀
• Студия интернет-маркетинга.Мы одни из первых с 2004 года профессионально занимаемся разработкой сайтов любой сложности, созданием и внедрением дизайнов по последним дизайнерским трендам, разработкой логотипов и самое главное продвигаем ваш бизнес в интернете.⠀
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Если вам нужен качественный и современный веб-сайт, и вы ищете надежных профессионалов, вы можете довериться именно нашему огромному опыту. Мы выполним любые ваши требования.⠀
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Наша главная задача:
помочь вашему бизнесу привлечь как можно больше клиентов благодаря созданию уникального сайта, неповторимого дизайна и раскрутке вашего бизнеса в топ-10!⠀
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Наши услуги• Создание сайтов:
• Сайт-визитка
• Бизнес сайт
• Лендинг
• Интернет-магазин
• адаптив под мобильные девайсы.⠀
• Дизайн:
•Создание уникального дизайна для сайтов
• Ре-дизайн
• Создание Лого
• мобильная версия сайта⠀
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🚀 SEO. Вывели себя в Google TOP 10, выведем и вас!⠀
"DVACOM" согласно результатам анализа по экономическим показателям, проведенного Национальным Бизнес Рейтингом, получила «Золото рейтинга» в номинации «Лидер в своей отрасли».Национальный бизнес рейтинг (НБР) – это одна из самых престижных международных рейтинговых программ. Она анализирует и сопоставляет эффективность деятельности лидеров экономики, среди компаний и организаций в Украине. Важно отметить, что Национальный Бизнес Рейтинг проводит свой анализ, основываясь на международных принципах и публичных данных официальной Государственной статистики.
Контакты:Украина (044)331-00-18
Россия (495)133-86-28
США (347)571-58-98
Канада (438) 448-42-36
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