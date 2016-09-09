dvberezina

Бухгалтерские услуги для ИП, ООО

Меня зовут Дарья Березина, являюсь основателем центра бухгалтерских услуг "Бухналоги.ру" и более 7 лет оказываю профессиональные услуги в сфере бухгалтерии:-Бухгалтерское сопровождение ООО, ИП-Подготовка и сдача нулевой отчетности-Формирование и сдача бухгалтерской отчетности-Восстановление бухучета-Персонифицированный учет-Кадровый учет-Заполнение 3-НДФЛ-Формирование 2-НДФЛ-Бухгалтерский аудит-Консультации по бухучету и многое другое. Постоянно обучаюсь и обучаю своих учеников ведению бухгалтерского учета - это позволяет мне быть в курсе всех последних изменений в законодательстве и повторять основы бухучета, решать уникальные задачи, вместе с моими учениками. Не беру в работу «черные и сомнительные проекты» - меня от них тошнит. - Имею бухгалтерский опыт работы практически во всех сферах бизнеса- Знаю секретные фишечки облегчающие жизнь предпринимателя в сфере бухучета- Для постоянных клиентов есть уникальные «Бонусы»Если Вам требуются услуги в сопровождении вашей организации/ИП или обучение по бухгалтерскому учету, Звоните прямо сейчас! Разберемся в Вашем вопросе, проведу консультирую и решим Вашу задачу!