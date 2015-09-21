Продвижение и раскрутка на Youtube.
Виды рекламы:
1. Реклама - музыкальная аудитория от 1 млн. - 5 млн. человек - от 2500 рублей
2. Youtube - от 10.000 просмотров - от 3.000 рублей
3. Youtube - комментарии и лайки - бюджет - от 2000 рублей
4. Youtube - пиар по базе от 400.000 подписчиков на youtube - 15.000 рублей
5. Реклама в социальных сетях (вконтакте, facebook, google+ ,twitter, одноклассники) - 10.000 рублей
6. Youtube продвижение (просмотры, лайки, комментарии) - от 5.000 рублей бюджет
7. Реклама в Интернете (доски объявлений, форумы, блоги, тематические сайты (фото и видеосъёмки) - 15.000 рублей
8. Youtube - Индивидуальные заказы.
Дополнительные 2 пакета услуг:
1. Полный пакет: дизайн, оптимизация канала, раскрутку канала, продвижение существующих видео, оптимизация видео уже
загруженных + дополнительно пиар по базе от 400.000 подписчиков на youtube + реклама в социальных сетях (вконтакте, facebook, google+
,twitter, одноклассники) = 30.000 рублей
2. VIP пакет - Полный пакет услуг + реклама в Интернете (доски объявлений, форумы, блоги,
тематические сайты (фото и видео съемки) + бонус (реклама вашего сайта
от 100.000 человек аудитории) = 50.000 рублей
Можете писать в личку Вконтакте: Дмитрий Борисов