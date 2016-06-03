Добрый день) требуется раскрутка аккаунта – в Вк и инстаграмма. Вот описание. Пожалуйста читайте внимательно [url=https://docs.google.com/document/d/1-YNQ3J65b9zr0O7TE8K6N3TOh308K6G9UtHeK3NbhS0/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1-YNQ3J65b9zr0O7TE8K6N3TOh308K6G9UtHeK3NbhS0/edit[/url]
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Неверно данные подтягиваются в срм - систему из ройстата или при передаче данных из сайта - надо это исправить!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Занимаемся продажей солнцезащитных шторок на автомобили. База емайлов порядка 10000 и каждый день порядка 50 поступает. Надо сделать продающие письма. В большей степени интересуют специалисты которые работали по автомобильной тематике. Нас интересует настройка аналитики также ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
http://m-trokot.ru http://m-trokot.ru Согласно данному сервису надо дотянуть до 90% https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
С сайта поступают -заявки и звонки. Если по заявкам еще более менее понятно, то звонки отследить не можем. Надо настроить хорошую аналитику или в гугл аналитике или яндекс метрики, чтобы мы могли максимально правильно вести ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Скопировать сайт.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист для внесения небольших доработок на платформе modxСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Юридическая компания - занимаемся всеми видами юр. услуг. Надо продвинуть сайт по всем видам услуг - сделать так, чтобы было прибыльно и компания получала дешевых клиентов. Внутренняя оптимизация внешняя оптимизация Наполнение текстами Постоянная связь Раз в день общение ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для сайта на главную страницу надо обработать фотографию - С айфона или с фотика.Обработка фотографий45 заявокЗакрыт8 лет назад
Бюджет ограничен в районе 5 т.р готовы потратить. Если сделаете хорошо, то будем рассматривать вас в долгосрочной перспективе - нам надо будет создать еще минимум 30 видеороликов)Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть предложение для партнеров - его надо оформить красиво. картинки сделать со смыслов. шрифты сделать красиво)Презентации11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать красивый дизайн постеров для оформления офиса. Картины 100 на 70, чтобы красиво смотрелись на стенах.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать сайт - для юр. услуг. Есть общая информация и есть категории подкатегории. Подкатегория будет под конкретную юридическую услуги. Эти подстраницы мы хотим делать по принципу лендинга, но обязательным является возможность его индексации. Короче нужен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать дизайн посадочной страницы для продажи партнерской программы.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт8 лет назад