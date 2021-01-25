Творческий подход к любому проекту

Приветствую! Если вы зашли на это объявление, значит вам нужен видеооператор и монтажер. Вы по адресу!

Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь съемкой и монтажем видео на протяжении 5 лет. С недавних пор работаю под своим брендом DVE Production.

Более подробно о себе я расскажу ниже, а пока давайте посмотрим, что я могу вам предложить:

-музыкальные клипы

-рекламные ролики

-съемка видео в YouTube

-ролики в Тик-ток, Instagram

-презентационные ролики

-сниппеты, муд-видео

-съёмка мероприятия - корпоративы, свадьбы, праздники, утренники, выпускные и прочее

-и прочие ролики, в том числе, реализация ваших творческих идей

А так же монтаж видео по вашим материалам с поиском дополнительных материалов в сети по надобности.

Техника, которой я на сегодняшний день обладаю:

Камера - Sony A7II, две экшн-камеры Sony HDR-AS300/WC

Звук - два петличных микрофона Boya BY-WM8 Pro-K2, а также накамерный микрофон

Стабилизатор - электронный Feiyu AK2000

Однако всего этого добра часто бывает мало, поэтому я обычно настаиваю на аренде техники в дополнение. По стоимости выходит не больше 5 000, в зависимости от сложности съемки.

А вы знали, что качественный профессиональный монтаж составляет 60% успеха ролика? Именно поэтому на монтаж всегда уходит больше времени, чем на съемку. Так что же входит в монтаж?

Само собой, склейка всего материала для создания логической цепочки ролика. Далее идет озвучка (наложение музыки/голоса, сведение звука с видео и прочее), после чего идет работа с эффектами, текстом, логотипами. И заключающим этапом является цветокоррекция

Что о себе - я занимаюсь съемкой, как писал выше, на протяжении 5 лет, участвовал в съемках фильмов, сейчас работаю на YouTube канале. Есть даже опыт режиссуры своих проектов! И да, учитывая мой возраст, опыт и слежение за соц.сетями, современность и актуальность ролика вам гарантирована :) Портфолио предоставлю по запросу обязательно.

PS Пишите в личные сообщения. После некоторого общения там дам свой номер, или попрошу ваш (был неприятный опыт, когда без остановки полетел спам, после чего номер пришлось сменить)