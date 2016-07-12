Python программист

Здравствуйте

Я здесь новичок и поэтому пока нет портфолио.

Что я могу предложить:

программирование на Python, в первую очередь создание сайтов на Django (сайты-визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты). Не откажусь также от написания небольших скриптов для различных целей на питоне. Ну и еще возможно создание прикладного ПО с построением интерфейса на wxPython.

Из не программистской работы обращайтесь ко мне с переводами немецкий/русский, польский/русский в любом направлении. Немецкий, польский свободно, в том числе технические и юридические тексты.

Так как я здесь новичёк беру не дорого и оплата после выполнения проекта