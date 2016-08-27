Добрый день! Необходимо осуществить верстку и программирование личного кабинета. (только клиентская часть) Подробная информация по ссылке: [url=https://www.dropbox.com/s/sy896v8i5va446j/%D0%9B%D0%9A%D0%9F%20%D0%92%D0%B5%D0%B1.rar?dl=0]www.dropbox.com/s/sy896v8...[/url] Требования: 1. Кандидат – физическое лицо, обладающее полным набором навыков Frontend-программиста, необходимых для реализации данной задачи: адаптивная верстка (Bootstrap, AdminLTE) и ...