Добрый день! Необходимо осуществить верстку и программирование личного кабинета. (только клиентская часть) Подробная информация по ссылке: [url=https://www.dropbox.com/s/sy896v8i5va446j/%D0%9B%D0%9A%D0%9F%20%D0%92%D0%B5%D0%B1.rar?dl=0]www.dropbox.com/s/sy896v8...[/url] Требования: 1. Кандидат – физическое лицо, обладающее полным набором навыков Frontend-программиста, необходимых для реализации данной задачи: адаптивная верстка (Bootstrap, AdminLTE) и ...
Программист C#, Python
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать мобильный клиент (iOS) для медицинской системы. Техническое задание находится на этапе согласования, детальная версия появится позже. На текущий момент интересует ориентировочная стоимость (вилка цен), примерный срок реализации, желающие участвовать и примеры работ. Известные ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад