dvkovner

Дмитрий Ковнер dvkovner

 
34 годаРоссия/Хабаровск
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Программист C#, Python
Python

  • Frontend-программист для разработки веб-клиента

    Добрый день! Необходимо осуществить верстку и программирование личного кабинета. (только клиентская часть) Подробная информация по ссылке: [url=https://www.dropbox.com/s/sy896v8i5va446j/%D0%9B%D0%9A%D0%9F%20%D0%92%D0%B5%D0%B1.rar?dl=0]www.dropbox.com/s/sy896v8...[/url]  Требования:  1. Кандидат – физическое лицо, обладающее полным набором навыков Frontend-программиста, необходимых для реализации данной задачи: адаптивная верстка (Bootstrap, AdminLTE) и ...

    JavascriptBootstrap
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать мобильное приложение для медицинской системы

    Требуется разработать мобильный клиент (iOS) для медицинской системы. Техническое задание находится на этапе согласования, детальная версия появится позже. На текущий момент интересует ориентировочная стоимость (вилка цен), примерный срок реализации, желающие участвовать и примеры работ. Известные ...

    iOSREST
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад