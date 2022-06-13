Видеомонтажер

Занимаюсь видеомонтажом различной тематики, со всеми базовыми вещами знаком идеально, по типу: Склейка ролика, подгон видеодорожки под аудио, текст, переходы, видеоэффекты и др.

Адекватно отношусь к правкам, а также хорошо воспринимаю возможную критику.

Занимаюсь своим ютуб каналом игровой тематики, а так же являюсь монтажером другого канала, связанного с обучающими уроками по рисованию, на которых соответственно можно увидеть примеры моих умений. Буду рад поработать и вырасти в навыках :)