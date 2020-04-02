dvolkovwork

Дизайнер интерфейсов (UX/UI)

Привет, меня зовут Дмитрий.

Сейчас я работаю в московском агентстве дизайна и коммуникаций. Ранее я работал логистом, понимаю что такое ответственность и пунктуальность. Мои работы можно посмотреть тут и тут. Есть рабочее портфолио, его отправляю только по запросу.

Перечень услуг которые я оказываю:

3d моделирование и работа c видео

-Создание моделей упаковки, сцен и композиций

-Любая работа с видео (резка, монтаж, редактирование)

Интерфейс (UI) (Landing page/Mobile and desktop)

-Отрисовка страниц сайта (Figma/Sketch/Photoshop)

-Работать по готовым гайдам и дизайн системам

-РеДизайн страниц сайта

-Работа в конструкторах (Tilda/Readymag)

Интерфейс (UX)

-Создание прототипа сайта

-Сравнение макета с версткой сайта

-Создание карты сайта с перемещением пользователей. User flow и Mind Map.

-Юзабилити тестирование ( нужен доступ к метрикам )

Анимация интерфейсов

-Создание анимации в Figma и Principle

Банеры

-Отрисовка банеров (с простой анимацией, без HTML) по заданным размерам

Так же есть навыки в ретуши, дизайне соц. сетей, менеджмент.

Оплата: Работаю с различными банковскими системами (Webmoney/Безнал (почти все банки)).

Для больших проектов готов поработать через ООО или ИП.