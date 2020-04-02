dvolkovwork

Привет, меня зовут Дмитрий.
Сейчас я работаю в московском агентстве дизайна и коммуникаций. Ранее я работал логистом, понимаю что такое ответственность и пунктуальность. Мои работы можно посмотреть тут и тут. Есть рабочее портфолио, его отправляю только по запросу.
Перечень услуг которые я оказываю:
3d моделирование и работа c видео
-Создание моделей упаковки, сцен и композиций
-Любая работа с видео (резка, монтаж, редактирование)
Интерфейс (UI) (Landing page/Mobile and desktop)
-Отрисовка страниц сайта (Figma/Sketch/Photoshop)
-Работать по готовым гайдам и дизайн системам
-РеДизайн страниц сайта
-Работа в конструкторах (Tilda/Readymag)
Интерфейс (UX)
-Создание прототипа сайта
-Сравнение макета с версткой сайта
-Создание карты сайта с перемещением пользователей. User flow и Mind Map.
-Юзабилити тестирование ( нужен доступ к метрикам )
Анимация интерфейсов
-Создание анимации в Figma и Principle
Банеры
-Отрисовка банеров (с простой анимацией, без HTML) по заданным размерам
Так же есть навыки в ретуши, дизайне соц. сетей, менеджмент.
Оплата: Работаю с различными банковскими системами (Webmoney/Безнал (почти все банки)).
Для больших проектов готов поработать через ООО или ИП.
Алгоритм работы: Я работаю по Тех.Заданию. Мне достаточно обычного письма в месенжер или на почту, без составления каких либо документов по форме (если мы говорим о не высокооплачиваемых проектах). Работаю почти во всех случаях строго по предоплате. Заранее проинформирую что я не работаю за отзыв на сайте или работу в портфолио.