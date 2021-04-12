Вычитка текстов. Качественно и недорого
Вычитываю тексты любого содержания.
Корректирую тщательно, ответственно, осознанно.
Имею фундаментальное видение орфографии и пунктуации.
Опираюсь не только на правила и традицию, но и на разумную логику.
Свободно ориентируюсь в справочной литературе, регулярно использую лингвистические корпусы.
Имею многолетний опыт написания и вычитки текстов научной, деловой, публицистической и художественной направленности.
С отличием окончил бакалавриат и магистратуру Института филологии и журналистики ННГУ им. Лобачевского. В настоящее время обучаюсь в аспирантуре по направлению "Русский язык".
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