dvscheglov

4.2009-по н.в. Главный центр АСУ ВВ МВД
Должность — инженер
Должностные обязанности:
Разработка, тестирование, внедрение прикладных программ для работы с базой данных(Delphi + InterBase, MS SQL Server);
Создание сайтов (ASP.NET, MVC Framework).
07.2008 – 01.09 COLUMBUS IT PARTNER Москва
Должность – программист
Должностные обязанности:
Разработка, поддержка модификаций Axapta 4.0;
Доработка основного функционала Axapta 4.0.
11.2006 – 6.2008 ЗАО «ОРЕХ» Москва
Должность - программист
Должностные обязанности:
Разработка, тестирование прикладных программ для работы с базой данных(Delphi + InterBase).
Внедрение, администрирование и поддержка Ахарта 4.0;
Разработка, поддержка модификаций Axapta 4.0;
Доработка основного функционала Axapta 4.0;
Администрирование и поддержка 1С 8.1;
Изменение и сопровождение сайта компании.
9.2006 – 10.2006 Amphora Group Москва
Должность – тестировщик ПО
Должностные обязанности:
Функциональное тестирование программного обеспечения;
Создание тестовых шаблонов и отдельных тестов.
Образование 2001 - 2006
Тульский Государственный Университет
Факультет: Кибернетики
Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Профессиональ-ные знания
Языки программирования:
Assembler, C#/C++, Pascal, Visual Basic, SQL, Х++, 1С
СУБД:
Microsoft SQL Server 2005, InterBase, Oracle 9
Среды разработки:
Delphi, C++ Builder, MorphX, VS 2009.
ERP системы:
Microsoft Dynamics Axapta 4.0, 1С
Сертификация
Microsoft - AX 4.0 Development Introduction (04.09.08)
Microsoft - AX 4.0 MorphX Solution Development (11.09.08)
Пройденные курсы, семинары, тренинги
Конфигурирование в системе "1С: предприятие 8". Основные объекты
Финансы в Microsoft Dynamics AX 4.0
Логистика в Microsoft Dynamics AX 4.0
Методология внедрения IT проектов “Diamond”