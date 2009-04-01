dvscheglov

Дмитрий dvscheglov

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

4.2009-по н.в. Главный центр АСУ ВВ МВД

Должность — инженер

Должностные обязанности:

Разработка, тестирование, внедрение прикладных программ для работы с базой данных(Delphi + InterBase, MS SQL Server);

Создание сайтов (ASP.NET, MVC Framework).

07.2008 – 01.09 COLUMBUS IT PARTNER Москва

Должность – программист

Должностные обязанности:

Разработка, поддержка модификаций Axapta 4.0;

Доработка основного функционала Axapta 4.0.

11.2006 – 6.2008 ЗАО «ОРЕХ» Москва

Должность - программист

Должностные обязанности:

Разработка, тестирование прикладных программ для работы с базой данных(Delphi + InterBase).

Внедрение, администрирование и поддержка Ахарта 4.0;

Разработка, поддержка модификаций Axapta 4.0;

Доработка основного функционала Axapta 4.0;

Администрирование и поддержка 1С 8.1;

Изменение и сопровождение сайта компании.

9.2006 – 10.2006 Amphora Group Москва

Должность – тестировщик ПО

Должностные обязанности:

Функциональное тестирование программного обеспечения;

Создание тестовых шаблонов и отдельных тестов.

Образование 2001 - 2006

Тульский Государственный Университет

Факультет: Кибернетики

Специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

Профессиональ-ные знания

Языки программирования:

Assembler, C#/C++, Pascal, Visual Basic, SQL, Х++, 1С

СУБД:

Microsoft SQL Server 2005, InterBase, Oracle 9

Среды разработки:

Delphi, C++ Builder, MorphX, VS 2009.

ERP системы:

Microsoft Dynamics Axapta 4.0, 1С

Сертификация

Microsoft - AX 4.0 Development Introduction (04.09.08)

Microsoft - AX 4.0 MorphX Solution Development (11.09.08)

Пройденные курсы, семинары, тренинги

Конфигурирование в системе "1С: предприятие 8". Основные объекты

Финансы в Microsoft Dynamics AX 4.0

Логистика в Microsoft Dynamics AX 4.0

Методология внедрения IT проектов “Diamond”