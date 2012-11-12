Не смотря на некоторую сумбурность в пожеланиях, вполне конкретно ставит задачу, готов к диалогу и спокойно относится к промежуточным и переходным вариантам, что позволило прийти к компромису без лишних нервов, за что отдельное спасибо. Никаких проблем со связью или оплатой.