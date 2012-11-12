dw_art

Сергей Куликов dw_art

 
44 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн полиграфии, фоторетушь

Образование высшее. Опыт работы дизайнером полиграфии 3,5 года. Специфика работы - подготовка и адаптация макетов зарубежных партнеров к украинскому рынку, верстка рекламной полиграфии компании (визитки, бланки, флаера, буклеты, плакаты, каталоги). Работа с вотоизображениями: ретушь, коллажирование, технический дизайн.

Владение программами Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

InDesignIllustratorPhotoshop
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Отзывы заказчиков
zerosoul
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перевод фотографии в графику
Сергей понял поставленную задачу на 100%, сразу предложил нужный вариант, который в последствии мы быстренько доработали. Отличный человек, профессионал своего дела. Работой очень доволен, если можно было бы поставить 20 баллов поставил. Всем рекомендую!
Не смотря на некоторую сумбурность в пожеланиях, вполне конкретно ставит задачу, готов к диалогу и спокойно относится к промежуточным и переходным вариантам, что позволило прийти к компромису без лишних нервов, за что отдельное спасибо. Никаких проблем со связью или оплатой.
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