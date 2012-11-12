Дизайн полиграфии, фоторетушь
Образование высшее. Опыт работы дизайнером полиграфии 3,5 года. Специфика работы - подготовка и адаптация макетов зарубежных партнеров к украинскому рынку, верстка рекламной полиграфии компании (визитки, бланки, флаера, буклеты, плакаты, каталоги). Работа с вотоизображениями: ретушь, коллажирование, технический дизайн.
Владение программами Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Портфолио
- Evil Duck168 просмотров
- Техническая ретушь206 просмотров
- Техническая ретушь182 просмотра
- Техническая ретушь140 просмотров
- Замена цвета135 просмотров
- Ретушь браслета155 просмотров
- Ретушь браслета154 просмотра
- Ретушь браслета165 просмотров
- Ретушь браслета136 просмотров
- Ретушь подвески201 просмотр
- Ретушь серьги188 просмотров
- Ретушь кольца396 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Сергей понял поставленную задачу на 100%, сразу предложил нужный вариант, который в последствии мы быстренько доработали. Отличный человек, профессионал своего дела. Работой очень доволен, если можно было бы поставить 20 баллов поставил. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Не смотря на некоторую сумбурность в пожеланиях, вполне конкретно ставит задачу, готов к диалогу и спокойно относится к промежуточным и переходным вариантам, что позволило прийти к компромису без лишних нервов, за что отдельное спасибо. Никаких проблем со связью или оплатой.