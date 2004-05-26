Использую: фреймворк - Django, CSS, HTML (HTML5), СУБД -Sqlite и Photoshop.
👉 Обработка фотографий, рисунков с помощью ( Photoshop )
👉 Вёрстка сайтов ( HTML, HTML5, CSS)
👉 Создание сайтов на фреймворке ( Djnago )
Работаю по предоплате!
Обработка фото и вёрстка(создание) сайтов можно сказать творческий процесс, вам может не понравится, в то время, как мне покажется что это очень круто. Если же вам не понравится и придётся всё переделывать практически с нуля, то не переживайте:
Я верну аванс
Все мы люди и можем совершать ошибки, не справедливо расплачиваться за чужие косяки, поэтому если у меня не получится сделать то чего вы от меня хотите, то я верну аванс полностью!
Ах, да! Все правки бесплатные!
Без всякой дополнительной платы, если нужно что-то где-то подправить, то я сделаю это совершенно бесплатно!
Немного о том почему нет отзывов
Совсем недавно решил попробовать себя в роли фрилансера, есть знания программирования и обработки фотографии в Photoshop. Подумал почему бы и не подзаработать на этом копеечку ^-^
Связь со мной:
тел: 8 950 053 30 83
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