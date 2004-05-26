Это очередной громко говорящий заголовок, в котором говорится что это уж то точно самый лучший выбор :)

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Использую: фреймворк - Django, CSS, HTML (HTML5), СУБД -Sqlite и Photoshop. ﻿

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👉 Обработка фотографий, рисунков с помощью ( Photoshop )

👉 Вёрстка сайтов ( HTML, HTML5, CSS)

👉 Создание сайтов на фреймворке ( Djnago )

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Работаю по предоплате!

﻿Обработка фото и вёрстка(создание) сайтов можно сказать творческий процесс, вам может не понравится, в то время, как мне покажется что это очень круто. Если же вам не понравится и придётся всё переделывать практически с нуля, то не переживайте:

Я верну аванс

Все мы люди и можем совершать ошибки, не справедливо расплачиваться за чужие косяки, поэтому если у меня не получится сделать то чего вы от меня хотите, то я верну аванс полностью!

Ах, да! Все правки бесплатные!

Без всякой дополнительной платы, если нужно что-то где-то подправить, то я сделаю это совершенно бесплатно!

Немного о том почему нет отзывов

Совсем недавно решил попробовать себя в роли фрилансера, есть знания программирования и обработки фотографии в Photoshop. Подумал почему бы и не подзаработать на этом копеечку ^-^

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тел: 8 950 053 30 83

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