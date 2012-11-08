dword

Александр dword

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт для определения языка сайта

    Функциональность скрипта - определение языка сайта. Список языков, которые необходимо определять - все европейские. На вход скрипта - файл со списком сайтов, на выходе - файл с исходными сайтами + соотв. языками. Язык скрипта - php.  Очевидно, ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для определения языка сайта

    $100

    Функциональность скрипта - определение языка сайта. Список языков, которые необходимо определять - все европейские. На вход скрипта - файл со списком сайтов, на выходе - файл с исходными сайтами + соотв. языками. Язык скрипта - php.  Очевидно, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Картинки для сайта и fb-паблика

    $530

    Для всех картинок должны быть соотвествующие .psd файлы Адрес сайта, для которого нужны картинки, будет дан только в личке. Общая стоимость проекта: $530, оплата wmz 1. Картинки для FB 1.1. Большая фоновая картинка на странице fb Содержание: коллаж на ...

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на symfony

    Здравствуйте Нужна доработка сайта на symfony - www.melofania.com. Оплата - почасовка. Предполагается долгосрочное сотрудничество - каждые несколько месяцев накапливается список задач по развитию функциональности ресурса. Список текущих задача будет предоставлен уже после предварительного выбора кандидата. Требования к кандидату: Реальный опыт ...

    JavascriptjQuerySymfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн новых страниц для существующего сайта

    Есть сайт - www.melofania.com, для всех страниц есть psd-макеты. Необходимо сделать psd-макеты для нескольких новых страниц + поправить существующие psd-макеты flash-приложения с главной страницы. Часть новых страниц делается на базе макетов существующих страниц, ...

    Flash
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
saboteador-ua
Андрей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
34 отзыва(-3)
$50
10 баллов
8 лет назад
Скрипт для определения языка сайта
Отличный заказчик. Оплата сразу после выполнения работы. Рекомендую.
Все ок. Задание было выполнено быстро и в полном соответствии с требованиями.
Ответный отзыв
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн новых страниц для существующего сайта
Александр предоставил четкое и подробное ТЗ, приятен в общении, правильно и понятно формулирует задачи и правки по макету. Очень доволен сотрудничеством.
Сотрудничеством остался очень доволен. Антон понимал требования с полуслова, правки вносились быстро, вкус хороший.
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