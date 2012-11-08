Функциональность скрипта - определение языка сайта. Список языков, которые необходимо определять - все европейские. На вход скрипта - файл со списком сайтов, на выходе - файл с исходными сайтами + соотв. языками. Язык скрипта - php. Очевидно, ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Функциональность скрипта - определение языка сайта. Список языков, которые необходимо определять - все европейские. На вход скрипта - файл со списком сайтов, на выходе - файл с исходными сайтами + соотв. языками. Язык скрипта - php. Очевидно, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $530
Для всех картинок должны быть соотвествующие .psd файлы Адрес сайта, для которого нужны картинки, будет дан только в личке. Общая стоимость проекта: $530, оплата wmz 1. Картинки для FB 1.1. Большая фоновая картинка на странице fb Содержание: коллаж на ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Нужна доработка сайта на symfony - www.melofania.com. Оплата - почасовка. Предполагается долгосрочное сотрудничество - каждые несколько месяцев накапливается список задач по развитию функциональности ресурса. Список текущих задача будет предоставлен уже после предварительного выбора кандидата. Требования к кандидату: Реальный опыт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт - www.melofania.com, для всех страниц есть psd-макеты. Необходимо сделать psd-макеты для нескольких новых страниц + поправить существующие psd-макеты flash-приложения с главной страницы. Часть новых страниц делается на базе макетов существующих страниц, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад