Дизайн сайтов UX, Ui: сайты-визитки, лендинги, баннеры, инфографика

Всем привет! Меня зовут Камилла и я только начинаю свой путь в веб-дизайне!

Для меня в приоритете сделать качественную работу для заказчика и положить её к себе в портфолио. Так что тут выгода двухсторонняя)

Если вам нужен бюджетный проект, с простым или креативным интерфейсом, смело мне пишите. Учитывают все пожелания

Обязательно предоплата! Так я понимаю что вы настроены серьезно

Если не один из предложенных макетов не созвучен с вами - все деньги вам возвращаются

Всё правки, конечно же бесплатно!

Можете присылать референсы, от чего отталкиваться

Буду рада сотрудничеству!