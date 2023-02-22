Дизайн сайтов UX, Ui: сайты-визитки, лендинги, баннеры, инфографика
Всем привет! Меня зовут Камилла и я только начинаю свой путь в веб-дизайне!
Для меня в приоритете сделать качественную работу для заказчика и положить её к себе в портфолио. Так что тут выгода двухсторонняя)
Если вам нужен бюджетный проект, с простым или креативным интерфейсом, смело мне пишите. Учитывают все пожелания
Обязательно предоплата! Так я понимаю что вы настроены серьезно
Если не один из предложенных макетов не созвучен с вами - все деньги вам возвращаются
Всё правки, конечно же бесплатно!
Можете присылать референсы, от чего отталкиваться
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!