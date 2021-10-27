Создаю современную, адаптивную и валидная верстку. Своевременно сдам качественно выполненный заказ. После - ещё неделю бесплатно делаю правки при необходимости. При необходимости - загружу сайт на хостинг

Используемые технологии:

- HTML препроцессор: PUG;

- CSS препроцессоры: LESS, SASS, SCSS ;

- CSS постпроцессоры: autoprefixer, minifier;

- Методология БЭМ для названия CSS классов;

- JavaScript и его библиотеки(jQuery, slick, moveto, и другими)

Имею опыт работы с:

- Фреймворком Bootstrap4;

- Плагинами: Advanced Custom Fields, Option Tree, Unyson;

Для сборки проектов использую Gulp;