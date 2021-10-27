Создаю современную, адаптивную и валидная верстку. Своевременно сдам качественно выполненный заказ. После - ещё неделю бесплатно делаю правки при необходимости. При необходимости - загружу сайт на хостинг
Используемые технологии:
- HTML препроцессор: PUG;
- CSS препроцессоры: LESS, SASS, SCSS ;
- CSS постпроцессоры: autoprefixer, minifier;
- Методология БЭМ для названия CSS классов;
- JavaScript и его библиотеки(jQuery, slick, moveto, и другими)
Имею опыт работы с:
- Фреймворком Bootstrap4;
- Плагинами: Advanced Custom Fields, Option Tree, Unyson;
Для сборки проектов использую Gulp;