Графический дизайн | Брендинг | Фотоарт

Дизайн для меня не только работа, но еще и любимое дело в котором я хочу развиваться, делая мир более эстетичным, а вещи более функциональными. Поэтому каждый проект для меня это вызов и проверка моих способностей!

Основные компетенции:

— брэндинг, фирменные стили — фотоарт

— афиши, постеры

— digital дизайн

— дизайн полиграфической продукции

Связь со мной:

ВК: vk.com/dyakonovmisha Telegram: +7 (909) 020-90-22

Email: [email protected]

Портфолио:

Behance: https://www.behance.net/dyadiz/

Instagram: https://www.instagram.com/dya.diz/

Работаю с русскоговорящими клиентами.