Графический дизайн | Брендинг | Фотоарт
Дизайн для меня не только работа, но еще и любимое дело в котором я хочу развиваться, делая мир более эстетичным, а вещи более функциональными. Поэтому каждый проект для меня это вызов и проверка моих способностей!
Основные компетенции:
— брэндинг, фирменные стили — фотоарт
— афиши, постеры
— digital дизайн
— дизайн полиграфической продукции
Связь со мной:
ВК: vk.com/dyakonovmisha Telegram: +7 (909) 020-90-22
Email: [email protected]
Портфолио:
Behance: https://www.behance.net/dyadiz/
Instagram: https://www.instagram.com/dya.diz/
Работаю с русскоговорящими клиентами.
Действие аккаунта приостановлено!